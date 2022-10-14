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4 очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту»

4 очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

За победителей забивали Артемий Панарин, Крис Крайдер (дубль), Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек и Каапо Какко. У хозяев отличились Мэтт Болди два раза и один раз Матс Цуккарелло.

Примечательно, что российский нападающий победителей Артемий Панарин также оформил ассистентский хет-трик. В составе хозяев голевой передачей отметился форвард из России Кирилл Капризов.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 33 сейва.

Это уже вторая подряд победа «Рейнджерс» на старте НХЛ. В прошлой игре они одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 04:06 (5x4)   0:2 Фокс (Лафренье, Панарин) – 16:03 (5x5)   0:3 Панарин (Лафренье, Трочек) – 19:47 (5x5)   1:3 Цуккарелло (Капризов, Фолиньо) – 27:45 (5x4)   1:4 Хитил (Фокс, Гудроу) – 36:54 (5x5)   1:5 Трочек (Панарин) – 44:18 (5x5)   2:5 Болди (Миддлтон) – 45:16 (5x5)   2:6 Какко – 45:46 (5x5)   3:6 Болди (Дамба) – 46:20 (5x5)   3:7 Крайдер (Миллер, Зибанеджад) – 54:07 (4x4)
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