4 очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.
За победителей забивали Артемий Панарин, Крис Крайдер (дубль), Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек и Каапо Какко. У хозяев отличились Мэтт Болди два раза и один раз Матс Цуккарелло.
Примечательно, что российский нападающий победителей Артемий Панарин также оформил ассистентский хет-трик. В составе хозяев голевой передачей отметился форвард из России Кирилл Капризов.
Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 33 сейва.
Это уже вторая подряд победа «Рейнджерс» на старте НХЛ. В прошлой игре они одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:1.
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