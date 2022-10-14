4 очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Миннесоту»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.



За победителей забивали Артемий Панарин, Крис Крайдер (дубль), Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек и Каапо Какко. У хозяев отличились Мэтт Болди два раза и один раз Матс Цуккарелло.



Примечательно, что российский нападающий победителей Артемий Панарин также оформил ассистентский хет-трик. В составе хозяев голевой передачей отметился форвард из России Кирилл Капризов.



Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 33 сейва.

Это уже вторая подряд победа «Рейнджерс» на старте НХЛ. В прошлой игре они одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:1.