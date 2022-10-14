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Панарин признан лучшим игроком матча «Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин признан лучшим игроком матча «Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Стали известны лучшие игроки одной из центральных встреч текущего игрового дня НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» на домашнем льду крупно уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:7).

Первой звездой матча признан 30-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся ассистентским хет-триком и заброшенной шайбой при коэффициенте полезности «+2». Вторая звезда – защитник «синерубашечников» Адам Фокс, у которого в этой игре гол и результативный пас. Замкнул тройку лучших крайний нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди, оформивший ассистентский дубль.

Напомним, в следующем матче «Рейнджерс» продолжит выездную серию игрой с «Виннипег Джетс» (в ночь на субботу, 15 октября), а «Миннесота» примет «Лос-Анджелес Кингз» (в ночь на воскресенье, 16 октября).

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