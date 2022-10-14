«Тревожный звонок». Овечкин – о втором поражении «Вашингтона» со старта чемпионата

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на второе поражение подряд «столичных» со старта сезона в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3).

«В некоторых моментах я думаю об исполнении, хотя, возможно, уже необходимо просто забросить эту грязную шайбу, чтобы найти свою игру. Мы просто должны бороться с этим, очевидно, что это только начало сезона, которое мы представляли себе не таким, ведь два поражения подряд – это тревожный звонок. Игроки «Вашингтона» должны собраться и стать лучше.

В любом случае, мы должны пройти через такое. Это всего лишь наша третья игра вместе. Очевидно, что у нас есть некоторые шансы, но мы должны всё обсудить, посмотреть видео и выяснить, что мы должны делать в тех или иных ситуациях», — цитирует Овечкина NBC Sports.

Напомним, с «Торонто Мэйпл Лифс» Овечкин вновь не сумел набрать очков, проведя на льду 22 минуты 18 секунды при показателе полезности «-1». Дебютную игру сезона с «Бостон Брюинз» (2:5) российский форвард завершил также без очков и с коэффициентом полезности «-2».