«Мы должны стать лучше во всём». Лавиолетт — о втором подряд поражении «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Торонто» (2:3).
«Мы должны стать лучше во всём на льду, продолжать работать. В первом периоде они сильно нас придавили, наш вратарь отлично справился и сохранил нас в игре. Во втором и третьем периодах мы подтянули игру в защите, однако продуктивную игру в атаке мы показывали в равных составах, в большинстве мы должны стать лучше. Наше меньшинство тоже нуждается в улучшении, также нужно подтянуть дисциплину.
Все три гола в наши ворота стали следствием ошибок. Мы не сделали достаточно для победы. Если бы мы забили пять голов, я бы не акцентировал внимание на этих ошибках, но игра была близкая, и мы её проиграли. Мы не можем сетовать на травмы, мы должны стать лучше и начать выигрывать матчи», — цитирует тренера пресс-служба «Кэпиталз».
«Вашингтон» на старте нового сезона НХЛ проиграл оба матча с общим счётом 4:8.
- 14 октября 2022
-
09:23
-
09:13
-
08:44
-
08:30
-
08:25
-
08:09
-
07:47
-
07:39
-
07:25
-
07:09
-
07:07
-
06:43
-
06:18
-
06:06
-
06:05
-
05:43
-
05:40
-
05:27
-
05:26
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:37
-
04:23
-
03:48
-
03:25
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:36