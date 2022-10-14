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«Мы должны стать лучше во всём». Лавиолетт — о втором подряд поражении «Вашингтона»

«Мы должны стать лучше во всём». Лавиолетт — о втором подряд поражении «Вашингтона»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Торонто» (2:3).

«Мы должны стать лучше во всём на льду, продолжать работать. В первом периоде они сильно нас придавили, наш вратарь отлично справился и сохранил нас в игре. Во втором и третьем периодах мы подтянули игру в защите, однако продуктивную игру в атаке мы показывали в равных составах, в большинстве мы должны стать лучше. Наше меньшинство тоже нуждается в улучшении, также нужно подтянуть дисциплину.

Все три гола в наши ворота стали следствием ошибок. Мы не сделали достаточно для победы. Если бы мы забили пять голов, я бы не акцентировал внимание на этих ошибках, но игра была близкая, и мы её проиграли. Мы не можем сетовать на травмы, мы должны стать лучше и начать выигрывать матчи», — цитирует тренера пресс-служба «Кэпиталз».

«Вашингтон» на старте нового сезона НХЛ проиграл оба матча с общим счётом 4:8.

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