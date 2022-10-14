Нападающего «Салавата Юлаева» Амирова представили как игрока «Торонто» перед матчем НХЛ

Сегодня в НХЛ состоялся первый домашний матч «Торонто Мэйпл Лифс», в котором канадская команда принимала «Вашингтон» (3:2). Перед матчем на церемонии открытия российский нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров был представлен как член команды «Торонто». После победного для «листьев» матча Амиров отпраздновал викторию с хоккеистами «Торонто» в раздевалке команды.
ВИДЕО представления Амирова перед матчем с «Вашингтоном».
Напомним, в начале октября стало известно, что Амиров прибыл в Торонто для тренировок с командой. Текущий сезон по договорённости с «Торонто» он проведёт в ХК «Салават Юлаев».
В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
- 14 октября 2022
-
09:39
-
09:23
-
09:13
-
08:44
-
08:30
-
08:25
-
08:09
-
07:47
-
07:39
-
07:25
-
07:09
-
07:07
-
06:43
-
06:18
-
06:06
-
06:05
-
05:43
-
05:40
-
05:27
-
05:26
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:37
-
04:23
-
03:48
-
03:25
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41