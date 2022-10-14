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Нападающего «Салавата Юлаева» Амирова представили как игрока «Торонто» перед матчем НХЛ

Нападающего «Салавата Юлаева» Амирова представили как игрока «Торонто» перед матчем НХЛ
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Сегодня в НХЛ состоялся первый домашний матч «Торонто Мэйпл Лифс», в котором канадская команда принимала «Вашингтон» (3:2). Перед матчем на церемонии открытия российский нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров был представлен как член команды «Торонто». После победного для «листьев» матча Амиров отпраздновал викторию с хоккеистами «Торонто» в раздевалке команды.

ВИДЕО представления Амирова перед матчем с «Вашингтоном».

Напомним, в начале октября стало известно, что Амиров прибыл в Торонто для тренировок с командой. Текущий сезон по договорённости с «Торонто» он проведёт в ХК «Салават Юлаев».

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».

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