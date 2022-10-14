Брылин: игрокам «Вашингтона» не хватает скорости, в команде очень много ветеранов

Тренер клуба НХЛ «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался о неудачном старте сезона в исполнении «Вашингтона». Столичный клуб в первых двух матчах сезона проиграл «Бостону» (2:5) и «Торонто» (2:3). Александр Овечкин в обеих встречах не набрал ни одного очка.
«По одной-двум играм сложно делать какие-то долгоиграющие выводы. Как я уже сказал, уровень команд очень ровный, всё зависит от настроя, игры вратарей и других деталей, и хорошие исполнители есть в каждой команде. У «Бостона» удачно сыграло чешское звено Пастрняк — Крейчи — Заха.
Понятно, что у «Вашингтона» очень много в команде ветеранов, а в игре сейчас всё быстрее происходит, и, может быть, не хватает скорости. С другой стороны, Крейчи приехал после года в Чехии и выглядел очень прилично», — цитирует Брылина ТАСС.
«Кэпиталз» выдали худший старт сезона НХЛ за последние 10 лет. Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома 16 октября с «Монреалем».
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