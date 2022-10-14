«Теперь мои интервью будут скучными». Разин — о дисквалификации и новом штрафе от КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал дисквалификацию от КХЛ на один матч за критику судей в поединке с московским «Динамо».
«Всем привет, сегодня узнал, что мне дали штраф в размере 500 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч. Хочу обратиться к журналистам и предупредить, что сейчас мои пресс-конференции будут неинтересными, не ждите от меня развёрнутых ответов. Куда деваться. Свои социальные сети я удалять не буду.
И ещё, Алексей, ты знаешь. Я работаю, и это всего лишь деньги. У меня есть интересная работа, я в неё вовлечён, и я думаю, что приношу пользу людям. А ты, как это сказать помягче… Ходишь с подносом и подъедаешь за другими. Я-то денег ещё заработаю, я в хоккее больше 40 лет. А вот когда тебя выгонят, ты будешь сосать лапу. И когда будешь сглатывать, вспоминай меня, пожалуйста», — сказал Разин в видеообращении в своём телеграм-канале.
- 14 октября 2022
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