The Hockey Writers уверен, что Овечкин до конца карьеры побьёт ещё два великих рекорда НХЛ

Журналист The Hockey Writers Стивен Граунд представил топ-5 великих рекордов Национальной хоккейной лиги, которые падут в ближайшие несколько лет.

Обозреватель считает, что два из них побьёт российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Так, по мнению журналиста, капитан «столичных» станет лучшим по количеству победных голов в НХЛ. Сейчас на счету россиянина 121 решающая шайба, а лидирует Яромир Ягр с 135 голами. Это достижение журналист поставил на четвёртое место.

Кроме того, Граунд уверен, что Овечкин сможет побить великий рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Канадец забил 894 гола, на счету россиянина сейчас 780. Этот рекорд в рейтинг занял первое место.

Пятую позицию в топе занял 43-летний нападающий Джо Торнтон. Он может побить рекорд по количеству сыгранных сезонов. Чемпионат-2022/2023 — 25-й в его карьере. Рекорд в данный момент делят Крис Челиос и Горди Хоу, сыгравшие по 25 сезонов.

Третье место The Hockey Writers отвёл форварду Филу Кесселу. Журналист издания считает, что форварду по силам побить рекорд Кейта Яндла по количеству матчей, проведённых без пропусков. Сейчас на его счету серия из 983 встреч, рекорд — 989.

Вторая позиция в топе досталась тренеру Барри Тротцу. Он может побить рекорд по количеству матчей в качестве наставника. На его счету 1814 встреч, а рекорд — 2141 — принадлежит легендарного Скотти Боумэну.