Александр Крылов обратился к болельщикам «Авангарда» после открытия новой арены

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов обратился к омским болельщикам после открытия нового стадиона — «G-Drive Арены».



«Дорогие омичи и все гости G-Drive Арены!



Нам удалось сделать невероятное: всего за два года мы построили нашу невероятную Арену — и открыли её тремя яркими событиями, показав многофункциональность этого современного комплекса. Грандиозное шоу открытия 1 октября — от режиссёра открытия Олимпиады в Сочи Андрея Болтенко, где была рассказана история Омска и омского хоккея. Противостояние двух хоккейных лидеров Сибири — и победа «ястребов», которую мы так ждали, первая на Арене. И уже на следующий день она была готова к проведению ледового шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», где омичи увидели выступления мировых звёзд фигурного катания. Через несколько часов после концерта «Ленинграда» площадка была готова к хоккейной тренировке «Авангарда». Спасибо каждому из десятков тысяч, кто разделил с нами этот праздник. Всё это говорит о том, что «G-Drive Арена» способна принимать мероприятия самого крупного масштаба.



Мы знаем о всех недочётах, которые были выявлены за первые недели активной работы «G-Drive Арены». Наша команда проекта не прекращает работу ни на минуту и продолжает совершенствовать наш новый дом. Уверен, первые результаты вы увидите в ближайшее время — и совсем скоро мы получим Арену в том виде, в котором задумывали.



Параллельно с работой над точечным исправлением недочётов мы формируем график проведения мероприятий нехоккейного плана — ведь именно такой, многофункциональной, мы строили «G-Drive Арену».



Верю, что она станет новым культурным центром Омска и точкой притяжения для его жителей и гостей города. Жду всех на «G-Drive Арене»!», — приводит слова Крылова официальный телеграм-канал «ястребов».

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