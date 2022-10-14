«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» четыре раза подряд в текущем сезоне КХЛ

Сегодня, 14 октября, «Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс». Эта победа стала уже четвёртой для екатеринбургской команды в матчах с казанцами в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

29 сентября клубы впервые встретились в сезоне. Тогда в Екатеринбурге сильнее оказались хозяева — 5:2. 4 и 6 октября команды провели два спаренных матча в Казани. Оба завершились в овертаймах, и в обоих победу одерживал именно «Автобилист» — 5:4 и 2:1.

Напомним, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).