«Закономерный итог». Олег Знарок высказался о четырёх подряд поражениях от «Автомобилиста»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом».

«Заработали одно очко. Я видел команду, которая играла, билась до конца — но без очков. Игрой я доволен. Насколько закономерны четыре поражения от «Авто»? Наверное, закономерный итог, потому что должны были два матча дома выигрывать.



Может ли серия поражений быть связана с возрастными лидерами? Не вижу здесь никаких проблем. Вы должны были видеть, сколько моментов мы сегодня создали — думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист». Смена вратаря у «Авто» на буллитах? Даже не заметил этого. Не слишком ли прямолинейно играли сегодня? Мы в начале сезона хотели красиво всё сделать, но не получалось. Сейчас настал тот момент, когда нужно играть на результат», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.