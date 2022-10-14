Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Закономерный итог». Олег Знарок высказался о четырёх подряд поражениях от «Автомобилиста»

«Закономерный итог». Олег Знарок высказался о четырёх подряд поражениях от «Автомобилиста»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом».

«Заработали одно очко. Я видел команду, которая играла, билась до конца — но без очков. Игрой я доволен. Насколько закономерны четыре поражения от «Авто»? Наверное, закономерный итог, потому что должны были два матча дома выигрывать.

Может ли серия поражений быть связана с возрастными лидерами? Не вижу здесь никаких проблем. Вы должны были видеть, сколько моментов мы сегодня создали — думаю, в два раза больше, чем «Автомобилист». Смена вратаря у «Авто» на буллитах? Даже не заметил этого. Не слишком ли прямолинейно играли сегодня? Мы в начале сезона хотели красиво всё сделать, но не получалось. Сейчас настал тот момент, когда нужно играть на результат», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Новость по теме
«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» в серии буллитов
Новость по теме
«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» четыре раза подряд в текущем сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022