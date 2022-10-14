Заварухин объяснил, за счёт чего «Автомобилист» четыре раза подряд обыграл «Ак Барс»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после победы в матче с «Ак Барсом».

«27 блокшотов о многом говорят. Спасибо ребятам за игру и настрой, с первых минут чувствовали энергию на лавке от них, они выполнили то, что от них просили. Соперник местами владел инициативой, были моменты, но блокировка бросков, хорошая игра вратаря принесла успех. Насколько закономерны четыре победы над «Ак Барсом»? Хорошие матчи были — что здесь, что в Казани. Где-то удача была на нашей стороне, где-то мы действовали правильно, потому итог такой.



Насколько был важен момент, когда соперник закрыл в зоне во втором периоде? Ребята выстояли, правильно сыграли в зоне обороны. У нас был такой же момент, мы после наложения со вбрасывания забили такой гол, когда «Ак Барс» немного переиграл», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.