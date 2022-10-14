Ярослав Дыбленко: задача ЦСКА на сезон — Кубок Гагарина. Больше ничего не обсуждается
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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко ответил на вопрос о целях московского клуба на сезон-2022/2023.
«Задача ЦСКА на сезон — Кубок Гагарина. Больше ничего не обсуждается. В таких клубах, как ЦСКА, нет задачи дойти до первого раунда или финала конференции. Даже нет такого, что мы проиграем в финале — такое не обсуждается и не думается», — сказал Дыбленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, в прошлом сезоне армейский клуб выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии ЦСКА противостоял «Металлург». Армейцы выиграли в первой встрече в Магнитогорске (3:1), затем потерпели два поражения (4:6 — в Магнитогорске и 0:4 — в Москве). После этого московский клуб одержал три победы подряд (3:2 ОТ, 2:1, 4:1).
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