В «Вашингтоне» высказались о череде травм ведущих игроков клуба

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о череде травм в клубе.
«Это будет трудно преодолеть. В начале сезоне мы подвисли в воздухе. Мы должны быть конкурентоспособными, должны оставаться в лидирующей группе Восточной конференции — а затем в какой-то момент к нам вернётся Том Уилсон. К тому времени мы получим разъяснения о состоянии Бекстрёма. Это повлияет на всё в нашей команде.
Уилсон? У него травма, для восстановления после которой требуется определённое время, если всё пойдёт как надо. Речь идёт не о том, чтобы опережать график или отставать от него. Нужно дать повреждению зажить, даже если он будет действительно хорошо себя чувствовать. Необходимо соблюдать осторожность. Мы настроили Тома на правильное завершение года», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
- 14 октября 2022
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