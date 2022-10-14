В «Вашингтоне» высказались о череде травм ведущих игроков клуба

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о череде травм в клубе.

«Это будет трудно преодолеть. В начале сезоне мы подвисли в воздухе. Мы должны быть конкурентоспособными, должны оставаться в лидирующей группе Восточной конференции — а затем в какой-то момент к нам вернётся Том Уилсон. К тому времени мы получим разъяснения о состоянии Бекстрёма. Это повлияет на всё в нашей команде.

Уилсон? У него травма, для восстановления после которой требуется определённое время, если всё пойдёт как надо. Речь идёт не о том, чтобы опережать график или отставать от него. Нужно дать повреждению зажить, даже если он будет действительно хорошо себя чувствовать. Необходимо соблюдать осторожность. Мы настроили Тома на правильное завершение года», — приводит слова Маклеллана The Athletic.