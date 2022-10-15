Годро забросил дебютную шайбу за «Коламбус» в игре с «Тампой», поразив ворота Василевского

29-летний американский звёздный форвард «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро отметился дебютным голом за новую команду уже во второй встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, которая пришлась на игру с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2:3 после 1-го периода).

Именно Годро открыл счёт в этом матче. Он поразил ворота российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского уже на третьей минуте игры, получив роскошную передачу из-за ворот от экс-форварда «Витязя» Джастина Дэнфорта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, летом Годро сменил «Калгари Флэймз» на «Коламбус Блю Джекетс», подписав внушительный семилетний контракт на $ 68,6 млн ($ 9,8 млн за сезон).