Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»

В ночь на 15 октября на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Сэм Ганье, Кайл Коннор, а также двумя голами отметился Марк Шайфли. У «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Драйден Хайнт. Ему ассистировал Винсент Трочек и российский форвард Артемий Панарин.
Отметим, что сделанный по ходу матча ассист позволил Панарину повторить клубное достижение «Рейнджерс» 30летней давности. Россиянин отдал пятую результативную передачу в трёх первых турах НХЛ. Последними игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Марк Мессье и Брайан Литч в сезоне-1992/93.
- 15 октября 2022
-
06:32
-
06:08
-
05:49
-
05:40
-
04:47
-
04:45
-
04:17
-
03:00
-
02:42
-
00:12
- 14 октября 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:19
-
23:05
-
22:50
-
22:33
-
22:30
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:50
-
21:19
-
20:50
-
20:23
-
20:21
-
20:08
-
20:06
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:28
-
19:15
-
18:46
-
18:45
-
18:14