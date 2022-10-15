Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»

Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»
Комментарии

В ночь на 15 октября на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Сэм Ганье, Кайл Коннор, а также двумя голами отметился Марк Шайфли. У «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Драйден Хайнт. Ему ассистировал Винсент Трочек и российский форвард Артемий Панарин.

Отметим, что сделанный по ходу матча ассист позволил Панарину повторить клубное достижение «Рейнджерс» 30летней давности. Россиянин отдал пятую результативную передачу в трёх первых турах НХЛ. Последними игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Марк Мессье и Брайан Литч в сезоне-1992/93.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2022, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Шайфли (Элерс, Моррисси) – 10:29 (5x5)   1:1 Хант (Трочек, Панарин) – 43:55 (5x5)   2:1 Ганье (Мяэналанен, Густафссон) – 55:35 (5x5)   3:1 Шайфли (Дюбуа, Элерс) – 58:23 (5x4)   4:1 Коннор (Уилер) – 59:40 (en)
Панарин – просто ассистентская машина. Он выдал лучший старт в «Рейнджерс» в XXI веке Панарин – просто ассистентская машина. Он выдал лучший старт в «Рейнджерс» в XXI веке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022