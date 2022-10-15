Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»

В ночь на 15 октября на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Сэм Ганье, Кайл Коннор, а также двумя голами отметился Марк Шайфли. У «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Драйден Хайнт. Ему ассистировал Винсент Трочек и российский форвард Артемий Панарин.

Отметим, что сделанный по ходу матча ассист позволил Панарину повторить клубное достижение «Рейнджерс» 30летней давности. Россиянин отдал пятую результативную передачу в трёх первых турах НХЛ. Последними игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Марк Мессье и Брайан Литч в сезоне-1992/93.