«Классные судьи отвечают за всё». Арбитр Карандин — о моменте с травмой Бардакова

Судья международной категории Юрий Карандин выразил своё недовольство работой судей в первые полтора месяца сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Увы, изменений к лучшему не вижу. В сентябре получили несколько ошибочных удалений, впрямую повлиявшие на результаты матчей. В октябре пошли ещё дальше — в знаковом матче «Авангард» — «Магнитка» вообще был засчитан несуществующий гол. В наше время это был бы скандал с жёсткими выводами на самом верху, но теперь всё просто — извинились и поехали дальше. Удивительно.

Не хочу называть фамилии арбитров, но одна за одной идут и стилистические ошибки. Некоторые судьи занимаются фигурным катанием, танцуют вальс, оказываются на тех точках площадки, на которые судьям — если следовать учебнику — вход воспрещён. Отсюда и постоянные столкновения с хоккеистами. Мелочей в нашей профессии не бывает!

Про гол-фантом «Магнитки» уже сказал. А возьмите инцидент из последнего матча «Локомотив» — СКА, когда ярославский человек с лавочки увлёкся смотрением хоккея и забыл закрыть калитку. Как итог — травма центрфорварда СКА Бардакова. К судьям этот момент не относится? Почему, классные судьи отвечают за всё, что происходит во время хоккейного матча. В игре равных команд на ровном месте выбивают форварда — этот момент не мог не сказаться на результате. Скандал!



Вообще, тут для судей ситуация очень тонкая. В арсенале арбитра всегда есть малый скамеечный штраф — в частности, за неспортивное поведение кого-то из представителей штаба той или иной команды. Впрямую такие ситуации не прописаны, но если ты — профессионал и понимаешь дух игры, то имеешь возможность на неё повлиять.



Вспоминаю, как в матче «Торпедо» и всё того же «Авангарда» молодой защитник Чистяков получил «5+20» за чистый силовой приём, причём его «жертва» из «Торпедо» вернулась на лёд в следующей же смене, когда в большинстве был забит решивший исход матча гол. Там судьи не побоялись наломать дров и испортить игру. А тут Бардаков получает тяжёлую травму, но всё наоборот, набрали в рот воды. Это очень сомнительная ситуация. Судьи не обеспечили равной, спортивной конкуренции — это факт. Тут двух мнений быть не может. Ярославский инцидент обязан рассмотреть Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Нужно понять, кто тут виноват, и сделать всё возможное, чтобы в дальнейшем такой непрофессионализм не повторялся», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru