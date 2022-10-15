«Все понимают, откуда ветер дует». Карандин — о дисквалификации и штрафе Разина

Судья международной категории Юрий Карандин прокомментировал дисквалификацию и штраф за критику судей главного тренера «Северстали» Андрея Разина.
«СДК нужно рассмотреть очередной денежный штраф главного тренера «Северстали» Андрея Разина. Для меня загадка, почему в хоккее можно критиковать игроков и тренеров, но нельзя критиковать судей. Тем более что Разина реально затерроризировали удалениями в концовках при равном счёте. Я считаю, что КХЛ — не чья-то частная лавочка, а наша общая и самая лучшая лига. Значит, СДК должен разобраться и не допустить сведения личных счетов.
Удаления «Северстали» в концовках — стечение обстоятельств? В нашем хоккее все умеют читать правила между строк и все понимают, откуда ветер дует. Так что никаких стечений. Меня немного удивляет, что молчат коллеги Разина. Сейчас показательной жертвой сделали его, но потом может прийти время и других тренеров. Думайте на ход вперёд!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
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