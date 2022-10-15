Новиков: разговоры о рекорде Гретцки мешают Овечкину, он один тянет «Вашингтон»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение о причинах неудачного старта «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ.

«Я говорю как болельщик от слова «боль», потому что переживаю за «Вашингтон. К сожалению, травмы не только ослабляют команду, но и увеличивают нагрузку на других игроков. Никлас Бекстрём – большой мастер, и в его отсутствие остальные хоккеисты, в том числе Александр Овечкин, вынуждены брать дополнительную нагрузку. Я даже не представляю, за счёт чего «Вашингтон» может добиться хороших результатов. Мощи не хватает. Очень сильно играет Дмитрий Орлов, он находится в тени, но является защитником мирового класса. Если говорить об Овечкине, то пора уже прекратить разговоры о том, догонит ли он Гретцки или нет. Он один тянет команду. Для меня Овечкин и «Вашингтон» равнозначные понятия. Нужна хорошая командная работа. Все стараются, но надо прыгать выше головы. В НХЛ конкуренция просто страшная, идёт жесточайшая заруба, и «Вашингтон» со своей академичностью может провалиться. Вопросы не к Овечкину, а к команде.

Давит ли рекорд на Овечкина? Он что, маленький ребёнок? Игрок, когда выходит на площадку, забывает про папу и маму, у настоящего спортсмена остаётся только страсть. Если будет возможность, то Овечкин сделает пас другому игроку на пустые ворота, отбирая у себя голы. Я считаю, что это не совсем правильный ажиотаж – обгонит он Гретцки или нет. Это мешает Овечкину, я вижу здесь даже вредительство. И это мешает команде. Наши журналисты тоже должны умерить свой пыл. Главное – это командная игра и победы «Вашингтона», а потом уже заброшенные шайбы, которые тоже будут. Также Овечкин приехал после тяжелейшего сезона в Россию, и его начали таскать везде как инопланетянина. Понятно, что его хотят все видеть, но это накладывает дополнительный энергетический груз. Овечкин – человек русской души и не мог отказать. Но всё великое любит тишину. Вообще, я завидую всем хоккеистам, которые играют в НХЛ. И все наши ребята просто молодцы. Желаем им здоровья, отличного сезона и побед. Они должны знать, что за каждым нашим игроком стоит Россия», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

«Вашингтон» выдал худший старт сезона за последние 10 лет, Овечкин не набрал очков за два проигранных матча.