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Герсонский обьяснил, почему «Авангард» испытывает проблемы на старте чемпионата КХЛ

Герсонский обьяснил, почему «Авангард» испытывает проблемы на старте чемпионата КХЛ
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Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский отреагировал на мнения некоторых специалистов о том, что «ястребы» оказались не готовы к сезону физически.

«На мой взгляд, к таким мыслям у специалистов и болельщиков могла привести совокупность факторов. Не забывайте, что команда провела на выезде целый месяц. А ведь это, во-первых, совершенно другой процесс восстановления игроков, нежели тот, когда играешь сериями дома и в гостях. Дома можно больше поспать, отдохнуть, провести восстановительные мероприятия, не надо никуда переезжать. А в гостях сразу садишься на транспорт и в путь, нет возможности провести время в гостинице, поработать в спортзале, провести в полном объёме восстановительные мероприятия.

Также важен вопрос питания, которое в гостях менее привычно. Во-вторых, получается, что целый месяц игроки провели без семей. А это тоже определённый дискомфорт и нервотрёпка. Все по-разному реагируют на такие расставания, у кого-то ухудшается концентрация, например. В-третьих, в этом году в состав влилось много игроков, которые не были адаптированы под эту систему. Вспомните, у Боба Хартли в предыдущие годы менялось не так много хоккеистов, костяк всегда оставался, теперь же другая история, и новичкам нужно какое-то время. В-четвёртых, уровень мастерства игроков команды в этом сезоне снизился, это считаю фактом. А если ниже уровень мастерства, то больше брака в игре, что ведёт к большей физической нагрузке.

Подтянуть функциональное состояние, конечно, можно. Другой вопрос, что в этот момент можно потерять много очков. Но важный вопрос: насколько хватит терпения у руководства клуба, пока тренер будет исправлять ошибки, допущенные летом?» — цитирует Герсонского BetOn.

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