Нападающий «Барыса» Никита Михайлис забросил свою первую шайбу в сезоне КХЛ

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис забросил свою первую шайбу в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ в матче с хабаровским «Амуром». На это опытному нападающему потребовалось 19 матчей. В текущем сезоне на счету форварда девять очков, восемь из которых пришлось на результативные передачи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне 27-летний казахстанский форвард провёл 47 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на счету Михайлиса пять матчей, в которых набрано два очка (1+1).
Напомним, по ходу сезона нападающий был лишён капитанской нашивки из-за невнятной игры. Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка объяснил это тем, что капитанство слишком давило психологически на нападающего. Капитаном было решено сделать Линдена Вея.
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