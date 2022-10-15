«Сибирь» одержала волевую победу над московским «Динамо» по буллитам

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и новосибирской «Сибирью». Победу по буллитам одержала команда «Сибирь» со счётом 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).

У хозяев отличились Максим Джиошвили, Максим Сушко и Дмитрий Рашевский. У гостей шайбы забросили Денис Голубев, Александр Шаров и Антон Назаревич. Победный буллит забил Вячеслав Основин. По ходу матча гости отыгрались со счёта 1:3. Одновременно с окончанием овертайма москвичи забросили шайбу, однако она не была засчитана, так как время игры истекло.

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Следующий матч «Динамо» на домашней площадке проведёт с ЦСКА. «Сибирь» в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 17 октября.