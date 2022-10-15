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«Сибирь» одержала волевую победу над московским «Динамо» по буллитам

«Сибирь» одержала волевую победу над московским «Динамо» по буллитам
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и новосибирской «Сибирью». Победу по буллитам одержала команда «Сибирь» со счётом 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).

У хозяев отличились Максим Джиошвили, Максим Сушко и Дмитрий Рашевский. У гостей шайбы забросили Денис Голубев, Александр Шаров и Антон Назаревич. Победный буллит забил Вячеслав Основин. По ходу матча гости отыгрались со счёта 1:3. Одновременно с окончанием овертайма москвичи забросили шайбу, однако она не была засчитана, так как время игры истекло.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Джиошвили (Лилья, Сушко) – 06:58 (5x4)   2:0 Сушко (Рашевский) – 16:37 (5x5)   2:1 Голубев (Овчинников, Яковлев) – 29:53 (5x5)   3:1 Рашевский (О'Делл) – 30:31 (5x5)   3:2 Шаров (Бек, Бутузов) – 31:18 (5x4)   3:3 Назаревич (Пьянов, Шаров) – 37:57 (5x5)   3:4 Основин – 65:00 (ПБ)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Динамо» на домашней площадке проведёт с ЦСКА. «Сибирь» в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 17 октября.

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