«Барыс» одержал уверенную победу над «Амуром», забросив три шайбы за 72 секунды

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Барысом» и хабаровским «Амуром». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).
Дебютную для себя шайбу в новом сезоне забил нападающий «Барыса» Никита Михайлис. Ещё по разу отличились хоккеисты хозяев Ансар Шайхмедденов, Юрий Сергиенко, Линден Вей и Егор Петухов. У гостей единственную шайбу забросил Павел Махановский. Определяющим в матче стал второй период, когда «Барыс» за 72 секунды забросил три подряд шайбы в ворота гостей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч казахстанский «Барыс» проведёт с нижегородским «Торпедо» на домашней площадке. Хабаровский «Амур» заключительный выездной матч проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». Оба матча пройдут 17 октября.
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