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«Барыс» одержал уверенную победу над «Амуром», забросив три шайбы за 72 секунды

«Барыс» одержал уверенную победу над «Амуром», забросив три шайбы за 72 секунды
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Барысом» и хабаровским «Амуром». Убедительную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Дебютную для себя шайбу в новом сезоне забил нападающий «Барыса» Никита Михайлис. Ещё по разу отличились хоккеисты хозяев Ансар Шайхмедденов, Юрий Сергиенко, Линден Вей и Егор Петухов. У гостей единственную шайбу забросил Павел Махановский. Определяющим в матче стал второй период, когда «Барыс» за 72 секунды забросил три подряд шайбы в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Михайлис (Петухов) – 07:56 (5x5)   1:1 Махановский (Шаров) – 19:23 (4x5)   2:1 Шайхмедденов (Данияр, Савицкий) – 26:27 (5x5)   3:1 Сергиенко – 27:02 (5x5)   4:1 Вей (Бракко, Бекетаев) – 27:39 (5x5)   5:1 Петухов (Кайыржан, Сергиенко) – 42:11 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч казахстанский «Барыс» проведёт с нижегородским «Торпедо» на домашней площадке. Хабаровский «Амур» заключительный выездной матч проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». Оба матча пройдут 17 октября.

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