«Салават Юлаев» с крупным счётом переиграл дома «Нефтехимик»

В Уфе прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал на своём льду «Нефтехимик». Победу одержали хозяева со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
В первом периоде на девятой минуте счёт открыл нападающий уфимцев Иван Дроздов с передач Райана Мёрфи и Шакира Мухамадуллина. Через девять минут удвоил преимущество «Салавата» Павел Коледов с передач Михаила Науменкова и Сергея Шмелёва.
Третью шайбу в ворота гостей на пятой минуте второго периода забросил Алексей Пустозёров с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова. В конце второй двадцатиминутки довёл счёт до крупного форвард уфимцев Сергей Шмелёв с передач Александра Кадейкина и Станислава Бочарова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 18 октября в 19:30 мск. «Нефтехимик» примет дома новосибирскую «Сибирь» 17 октября в 19:00 мск.
- 15 октября 2022
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