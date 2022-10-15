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«Салават Юлаев» с крупным счётом переиграл дома «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» с крупным счётом переиграл дома «Нефтехимик»
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В Уфе прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал на своём льду «Нефтехимик». Победу одержали хозяева со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

В первом периоде на девятой минуте счёт открыл нападающий уфимцев Иван Дроздов с передач Райана Мёрфи и Шакира Мухамадуллина. Через девять минут удвоил преимущество «Салавата» Павел Коледов с передач Михаила Науменкова и Сергея Шмелёва.

Третью шайбу в ворота гостей на пятой минуте второго периода забросил Алексей Пустозёров с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова. В конце второй двадцатиминутки довёл счёт до крупного форвард уфимцев Сергей Шмелёв с передач Александра Кадейкина и Станислава Бочарова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Дроздов (Мёрфи, Мухамадуллин) – 08:59 (5x5)   2:0 Коледов (Науменков, Шмелёв) – 18:02 (5x4)   3:0 Пустозёров (Башкиров, Бирюков) – 24:23 (5x5)   4:0 Шмелёв (Кадейкин, Бочаров) – 38:51 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 18 октября в 19:30 мск. «Нефтехимик» примет дома новосибирскую «Сибирь» 17 октября в 19:00 мск.

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