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Кравец — о поражении со счёта 3:1: нужно, конечно, добивать соперника

Кравец — о поражении со счёта 3:1: нужно, конечно, добивать соперника
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Исполняющий обязанности главного тренера омского «Авангарда» Михаил Кравец назвал причины поражения в матче с «Адмиралом» (3:4 Б).

«В принципе, очень непростая игра. Совершенно разные три периода. Первый и второй целиком за нами: хорошая игра, много моментов. Нужно не растрачивать эти моменты, а стараться забить. Нужно, конечно, добивать соперника.

Третий период вроде бы боролись, но не настолько, как нужно, чтобы побеждать в таких играх. Досадные два гола, пропущенные на недоработке в концовке. Овертайм, считаю, соперник сыграл посильнее. Мы очень мало моментов создали. Буллиты – это уже мастерство. Здесь решает мастерство игроков, вратарей. И так мы это тренируем – надо тренировать ещё больше. Но самое главное – не доводить до такого результата игру, которую ты выигрываешь 3:1», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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