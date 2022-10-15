«Кто критикует, пусть выйдет на лёд». Кравец — об игре шведского защитника «Авангарда»
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Исполняющий обязанности главного тренера омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал игру шведского защитника омичей Виктора Сведберга.
«У нас критиковать все мастера, поэтому тот, кто критикует, пусть выйдет на лёд и покажет, как нужно делать. Виктор — большой, с длинной клюшкой. Сегодня, я считаю, он достаточно хорошо отыграл. Его конёк, я думаю, это меньшинство. Его тоже нужно использовать. Мы не можем играть всё время в шесть защитников. Сейчас поправляется Ярош, значит, где-то будет ротация. То, что критикуют, я считаю, Виктор работает, старается. Такой уровень у него мастерства. Я считаю, что за эти две игры у него было больше плюсов, чем минусов», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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