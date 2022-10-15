«Кто критикует, пусть выйдет на лёд». Кравец — об игре шведского защитника «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал игру шведского защитника омичей Виктора Сведберга.

«У нас критиковать все мастера, поэтому тот, кто критикует, пусть выйдет на лёд и покажет, как нужно делать. Виктор — большой, с длинной клюшкой. Сегодня, я считаю, он достаточно хорошо отыграл. Его конёк, я думаю, это меньшинство. Его тоже нужно использовать. Мы не можем играть всё время в шесть защитников. Сейчас поправляется Ярош, значит, где-то будет ротация. То, что критикуют, я считаю, Виктор работает, старается. Такой уровень у него мастерства. Я считаю, что за эти две игры у него было больше плюсов, чем минусов», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.