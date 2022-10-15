Форвард «Северстали» Суворов: Разин из ноунеймов делает хороших игроков

Форвард «Северстали» Александр Суворов сравнил тренеров Дмитрия Кравченко, Крэйга Вудкрофта и Андрея Разина.
«Если сравнивать Кравченко, Вудкрофта и Разина, какие назову плюсы в их работе? Здесь многое зависит от менталитета, сложный вопрос. Если объединить, то все трое доверяют молодежи. Если посмотреть по минскому «Динамо», то Лёша Протас и Илья Усов выдали хороший сезон, Егор Шарангович тоже большой молодец. Они проявили себя в Минске и уехали играть в НХЛ.
Андрей Владимирович Разин тоже много работает с молодыми игроками. Берёт в команду к себе ноунеймов, если можно так сказать, и потом от него могут выходить очень хорошие люди, как, например, Голышев. Разин писал про него историю в своем телеграм-канале, что учил Анатолия, а сейчас он один из самых сильных форвардов в КХЛ.
Дмитрий Александрович Кравченко тоже хорошо работает с молодёжкой, он это не единожды доказывал. Можно привести пример Ильи Спата: в прошлом году играл в третьем-четвёртом звене, а теперь он основной игрок первого звена. У Ильи хороший старт нынешнего сезона, это отличный пример того, как в Жлобине доверяют своим воспитанникам», — цитирует Суворова pressball.by.
- 15 октября 2022
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