«Вновь увидели, что команда разочарована». Вудкрофт — об игре минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итог встречи с ярославским «Локомотивом» (2:3).

«Команда провела хороший матч. Несколько индивидуальных ошибок сказались на результате. В любом случае команда здорово старалась, шла в борьбу, работала по плану. Не давали сопернику много шансов. Но этого было мало. Вновь увидели, что команда разочарована, не может найти, как чаще забрасывать. Не хватает везения в завершающей стадии атаки. И игра в большинстве пока «холодная».

Как команда себя чувствует после четвёртой игры на выезде? Четвёртая игра за девять дней. Понятно, что это много. Понятно, что есть усталость. Но не хочется использовать это как оправдание. У команды было хорошее движение и энергия. Хотели переломить серию неудач и вернуть фортуну на нашу сторону. Этого не случилось. Но движение и концентрация были на хорошем уровне», — цитирует Вудкрофта сайт минского «Динамо».