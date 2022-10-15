Дмитрий Рябыкин войдёт в тренерский штаб «Металлурга» и дебютирует в матче с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», Дмитрий Рябыкин войдёт в тренерский штаб «Металлурга» и дебютирует в матче с «Авангардом» 17 октября (17:00 мск).

Планируется, что уже завтра Рябыкин приступит к работе, а 17 октября будет работать на лавке в матче со своей бывшей командой, откуда его недавно уволили.

Отметим, что из нынешних помощников Ильи Воробьёва никто не уйдёт.

Напомним, Рябыкина уволили из омского клуба 10 октября 2022 года. «Ястребы» под его руководством в новом сезоне из 16 матчей выиграли лишь в шести, потерпев девять поражений в основное время и ещё одно — в серии буллитов. Позже Рябыкин заявлял, что увольнение стало для него неожиданностью.

Магнитогорский «Металлург» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Авангард» с 16 набранными очками идёт на восьмой строчке в турнирной таблице Востока.