Наставник «Локомотива» Никитин: играли через не могу и добились результата

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2).

«Тяжёлая игра. Где-то со СКА много эмоций отдали. Сегодня седьмой день после выезда, акклиматизация давила. Положительный момент – играли через не могу и добились результата. Это важно. Победа – это самое главное. Что касается баланса атаки и обороны – все четыре тройки играют плюс-минус одинаково. Данное обстоятельство экономит энергию, каждый занимается своей работой. Это нам даёт шансы на победу. Я считаю, что Бут дал небольшой импульс ребятам. Он был, если можно так сказать, инородным телом в команде. Гол, который случился во втором периоде, это причина, почему мы его придержали. Но то, как он играл и двигался, – я думаю, мы ещё его увидим.

По вратарям – есть план, который мы выстраиваем. Но жизнь вносит свои коррективы. По поводу первого вратаря – я всегда говорил, что у нас тандем, есть конкуренция. Бочаров и Исаев должны помогать друг другу стабилизироваться и вырасти. Мы должны доверять нашим вратарям. Парни помогли сегодня одержать Бочарову первую домашнюю победу», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.