В «Вашингтоне» разбили связку Овечкин – Кузнецов в равных составах и большинстве

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт развёл форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в равных составах и большинстве, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
В преддверии матча с «Монреалем» Овечкин занимался в звене с Диланом Строумом и Коннором Брауном. Кузнецов работал с форвардами Энтони Мантой и Ти Джей Оши.
В первой бригаде большинства Овечкин тренировался с Ти Джей Оши, Маркусом Юханссоном, Диланом Строумом и Джоном Карлсоном.
Кузнецов во второй пятёрке большинства занимался с Энтони Мантой, Коннором Брауном, Эриком Густафссоном и Дмитрием Орловым.
«Сезон только начался, и мы просто ищем изменения в качестве отправной точки. Мы будем смотреть, как эти изменения себя покажут», — цитирует Лавиолетта Тарик Эль-Башир.
- 15 октября 2022
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