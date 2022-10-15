В «Вашингтоне» разбили связку Овечкин – Кузнецов в равных составах и большинстве

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт развёл форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в равных составах и большинстве, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

В преддверии матча с «Монреалем» Овечкин занимался в звене с Диланом Строумом и Коннором Брауном. Кузнецов работал с форвардами Энтони Мантой и Ти Джей Оши.

В первой бригаде большинства Овечкин тренировался с Ти Джей Оши, Маркусом Юханссоном, Диланом Строумом и Джоном Карлсоном.

Кузнецов во второй пятёрке большинства занимался с Энтони Мантой, Коннором Брауном, Эриком Густафссоном и Дмитрием Орловым.

«Сезон только начался, и мы просто ищем изменения в качестве отправной точки. Мы будем смотреть, как эти изменения себя покажут», — цитирует Лавиолетта Тарик Эль-Башир.