Р. Ротенберг: нам нужно постоянно двигаться вперёд, уходить в отрыв, как Усэйн Болт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал игру своей команды после матча с подмосковным «Витязем» (5:0).

«Наша философия – с каждым днём становиться лучше во всех отношениях. Сегодня игровая дисциплина была на высоком уровне. В это же время нельзя расслабляться. Это постоянный процесс. Всегда вспоминаю слова Виктора Васильевича Тихонова, когда его спросили, как сборная СССР обыграла канадцев. Он ответил: «Есть четыре вещи: работа, работа, работа и дисциплина». Идём вперед по этому же принципу. Звучит просто, но за этим стоит огромный объём, много времени. Всё это выливается в результат. Каждый вносит свой вклад в победу. Дальше будем улучшать свою работоспособность. Перерабатывать всех соперников. А дисциплина проявляется во всём. Реализация голевых моментов – это самодисциплина. Нужно относиться очень ответственно – все соперники ждут наших ошибок.

Сегодня у нас были потери в средней зоне, которых быть не должно. Нападающие теряли шайбу на синей линии. Будем оттачивать эти детали, нашу систему. Соперники тоже с каждым матчем играют против нас всё лучше и лучше. Они смотрят видео, везде работают профессиональные тренеры. Нам нужно постоянно двигаться вперёд, уходить в отрыв, как Усэйн Болт. Надо бежать быстрее всех. За этим стоит огромная работа. Нам необходима эмоциональная подпитка от болельщиков – им отдельная благодарность, ждём их в Петербурге. Я рад, что сегодня подошли детишки в форме «Витязя». Они болели за свою команду, но увидели яркий хоккей – то, что нам нужно», — приводит слова Ротенберга сайт СКА.