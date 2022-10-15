«Флорида» одержала победу в матче с «Баффало». Бобровский остался в запасе

На арене «Кибэнк-центр» в Баффало состоялся матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Баффало» на своём льду принимал «Флориду». Победу со счётом 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) одержали гости.
На 11-й минуте первого периода счёт открыл нападающий хозяев Алекс Так с передач Хенри Йокихарью и вратаря Эрика Комри. На 15-й минуте первого периода счёт сравнял форвард «пантер» Колин Уайт с передач Ээту Луостаринена и Антона Лунделля. Спустя четыре минуты гостей вывел вперёд Мэттью Ткачук с передачи Густава Форслинга. Через 42 секунды вновь восстановил равенство в счёте нападающий «Баффало» Земгус Гиргенсонс с передач Джон-Джейсона Петерки и Расмуса Далина.
На третьей минуте второго периода Аарон Экблад с передач Сэма Райнхарта и Александра Баркова сделал счёт 3:2 в пользу «Флориды». На 18-й минуте второго периода Брэндон Монтур с передач Александра Баркова и Мэттью Ткачука забил четвёртую шайбу в ворота «Баффало». На последней минуте второго периода счёт сократил защитник хозяев Расмус Далин с передачи Алекса Така.
Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл матч в запасе. Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
Следующий матч «Баффало» проведёт на выезде с «Эдмонтоном» в ночь на 19 октября (4:00 мск). «Флорида» отправится в гости к «Бостону» в ночь на 18 октября (2:00 мск).
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