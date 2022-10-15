Коньков — об «Ак Барсе»: придёт Билялетдинов на лавку — и что, все игроки начнут забивать?

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков поделился мнением об игре «Ак Барса» в текущем сезоне.

«Становление команды у «Ак Барса» идёт через трудности, через давление прессы. Не стал бы проводить аналогии с командами, у которых много поражений, – разные коллективы, разный подбор игроков. Чем хороши команды Знарка – это боеспособные и, самое главное, дружные коллективы, которые готовы сражаться друг за друга. Самое главное – создать коллектив. Цель у них – не регулярный чемпионат, а плей-офф. А чтобы исправлять – времени и игр много. У них огромное количество возможностей.



Думаете, они не работают над большинством? Я думаю, много работают и тренируют его, просматривают оптимальные варианты и сочетания. Пока прошло не так много времени, чтобы сказать, что всё идеально.



Например, ЦСКА показывает яркую игру? Я бы не сказал. Кого интересно смотреть – это СКА и московское «Динамо», и они показывают результат, хотя кто мог бы сказать перед началом чемпионата такое про «Динамо»? Так что любой тренер хотел бы иметь такой коллектив, как в «Ак Барсе».



Стоит ли подключать Билялетдинова? Думаю, он в любом случае входит в консультационный совет и общается с тренерским штабом. Информации у них для общения огромное количество. Придёт на лавку – и что, все игроки, которые не показывают ожидаемый результат, начнут забивать? Вопрос лежит в области коммуникаций между тренерским штабом, игроками, построения оптимальных сочетаний», – сказал Коньков в интервью Metaratings.