Голкипер-новичок «Баффало» Эрик Комри установил рекорд клуба
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Новичок «Баффало» вратарь Эрик Комри установил рекорд клуба.
27-летний канадец стал первым вратарём в истории «Баффало», который в дебютном матче за клуб отметился результативной передачей, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. В сегодняшнем матче «Баффало» и «Флориды» (3:4) голкипер отдал передачу в моменте с заброшенной шайбой Алекса Така.
Комри в НХЛ играл за такие клубы, как «Виннипег Джетс», «Детройт Ред Уингз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Всего до этого матча в регулярном сезоне НХЛ Эрик провёл 28 игр, в которых отражал 90,5 процента бросков и пропускал в среднем 3,06 шайбы.
Эрик Комри был выбран на драфте в 2013 году во втором раунде под общим 59-м номером клубом «Виннипег Джетс».
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