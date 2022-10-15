Голкипер-новичок «Баффало» Эрик Комри установил рекорд клуба

Новичок «Баффало» вратарь Эрик Комри установил рекорд клуба.

27-летний канадец стал первым вратарём в истории «Баффало», который в дебютном матче за клуб отметился результативной передачей, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. В сегодняшнем матче «Баффало» и «Флориды» (3:4) голкипер отдал передачу в моменте с заброшенной шайбой Алекса Така.

Комри в НХЛ играл за такие клубы, как «Виннипег Джетс», «Детройт Ред Уингз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Всего до этого матча в регулярном сезоне НХЛ Эрик провёл 28 игр, в которых отражал 90,5 процента бросков и пропускал в среднем 3,06 шайбы.

Эрик Комри был выбран на драфте в 2013 году во втором раунде под общим 59-м номером клубом «Виннипег Джетс».