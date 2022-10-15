Подколзин набрал первое очко в сезоне, отдав красивую передачу на Гарланда

В эти минуты «Филадельфия» дома принимает «Ванкувер» в рамках регулярного сезона НХЛ. После первого периода счёт 2:0, впереди гости.
Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин заработал первое результативное очко в новом сезоне НХЛ. В моменте со вторым голом он отдал красивую передачу на Конора Гарланда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошлом сезоне нападающий провёл 79 матчей за «Ванкувер», в которых набрал 26 очков, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Сезон-2022/2023 станет для Подколзина вторым в НХЛ.
Ранее нападающий с 2018 по 2021 год выступал в Континентальной хоккейной лиге за питерский СКА, а также играл в ВХЛ за ХК «СКА-Нева». Всего в КХЛ на счету форварда 68 матчей и 19 (7+12) набранных очков.
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