Подколзин набрал первое очко в сезоне, отдав красивую передачу на Гарланда

В эти минуты «Филадельфия» дома принимает «Ванкувер» в рамках регулярного сезона НХЛ. После первого периода счёт 2:0, впереди гости.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин заработал первое результативное очко в новом сезоне НХЛ. В моменте со вторым голом он отдал красивую передачу на Конора Гарланда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошлом сезоне нападающий провёл 79 матчей за «Ванкувер», в которых набрал 26 очков, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Сезон-2022/2023 станет для Подколзина вторым в НХЛ.



Ранее нападающий с 2018 по 2021 год выступал в Континентальной хоккейной лиге за питерский СКА, а также играл в ВХЛ за ХК «СКА-Нева». Всего в КХЛ на счету форварда 68 матчей и 19 (7+12) набранных очков.