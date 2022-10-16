НХЛ завершила расследование дела о сексуальных домогательствах в отношении игрока «Тампы»

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Иэн Коула, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

«Национальная хоккейная лига завершила расследование анонимных обвинений, размещенных в социальных сетях в отношении защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Иэн Коула. НХЛ не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения.

Расследование обвинений, которые были сделаны анонимно в сообщении в социальных сетях 7 октября, было проведено департаментом безопасности и юридическим отделом Лиги. Расследование включало два отдельных интервью с Коулом, а также интервью с персоналом клуба НХЛ и другими лицами, обладающими потенциальной информацией.

Кроме того, расследование включало подробный анализ социальных сетей, общедоступных данных, а также судебных протоколов и проверок правоохранительных органов. Кроме того, несмотря на попытки Лиги установить контакт с анонимным источником публикации в социальных сетях, эти усилия не увенчались успехом. На основании вышеизложенного Национальная хоккейная лига теперь считает этот вопрос закрытым», — говорится в заявлении лиги.

Ранее «Тампа» отстранила 33-летнего хоккеиста — на время расследования дела о сексуальных домогательствах.