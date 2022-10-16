Первый гол Овечкина в новом сезоне НХЛ отменили из-за белоруса Протаса

В эти минуты в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. Отметим, в первом периоде гол забил российский нападающий Александр Овечкин, однако, шайбу отменили из-за того, что белорусский форвард Алексей Протас оказался в офсайде.

Отметим, Овечкин ранее не смог отличиться в двух матчах подряд. Форвард принял участие в матчах с «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Отметим, оба матча «Вашингтон» проиграл.

В прошлом сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.