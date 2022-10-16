Конкурент Самсонова в «Торонто» выбыл из-за травмы как минимум на месяц

28-летний канадский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мюррей получил травму мышцы бедра и пропустит не менее четырёх недель. Об этом сообщает CBC.
Издание информирует, что Мюррей должен был играть в матче с «Оттавой», который проходит в Торонто в ночь на 16 октября. Однако после его повреждения клубу пришлось вызвать шведа Эрика Челльгрена из выступающего в АХЛ фарм-клуба «Торонто Марлис» в качестве дублёра Ильи Самсонова.
За плечами Мюррея 247 матчей в Национальной хоккейной лиге. На протяжении пяти сезонов он выступал за «Питтсбург Пингвинз». В сезонах 2020/21 и 2021/22 Мэтт играл за «Оттаву», а в июле этого года стал игроком «Торонто» в результате обмена. «Оттава» взяла на себя 25% среднегодовой зарплаты Мюррея, что составит $ 1,5625 млн из $ 6,25 млн. Также «Торонто» получил драфт-пики третьего раунда в 2023 году и седьмого раунда в 2024-м.
- 16 октября 2022
-
03:00
-
02:50
-
01:52
-
01:25
- 15 октября 2022
-
23:49
-
23:25
-
22:57
-
22:52
-
22:42
-
22:08
-
21:58
-
21:43
-
21:14
-
21:02
-
20:54
-
20:38
-
20:37
-
20:00
-
19:38
-
19:21
-
19:13
-
19:01
-
18:34
-
18:26
-
18:17
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:24
-
17:16
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:55
-
16:40