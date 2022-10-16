Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ в матче с «Монреалем»

В эти минуты в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент подготовки новости завершён второй период, хозяева выигрывают со счётом 3:1.
Вторую шайбу «Вашингтон» оформил на 32-й минуте, когда результативную передачу записал в актив российский нападающий Евгений Кузнецов, отличился же Энтони Манта. А уже на 36-й минуте своё первое очко в новом сезоне НХЛ набрал Александр Овечкин.
«Вашингтон» в этом эпизоде реализовал большинство. Овечкин нанёс бросок по воротам, который отразил голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо, но на подборе был Ти Джей Оши, отправивший шайбу в ворота. В целом за карьеру в НХЛ у Александра Овечкина теперь 1411 очков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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