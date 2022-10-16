Видео незасчитанного гола Овечкина в новом сезоне НХЛ

Сегодня, 16 октября, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Конор Шири, Энтони Манта и Ти Джей Оши. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.
Отметим, в первом периоде гол забил сам Александр Овечкин, однако шайбу отменили из-за того, что белорусский форвард Алексей Протас оказался в офсайде.
Ранее россиянин не смог отличиться в двух матчах подряд. Форвард принял участие в матчах с «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.
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