Инсайдер НХЛ: нападающий Сонни Милано подпишет контракт с «Вашингтоном»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщает, что нападающий Сонни Милано близок к подписанию контракта с «Вашингтон Кэпиталз».
26-летний американский нападающий является свободным агентом и не нуждается в прохождении драфта отказов. По информации Фридмана, хоккеист подпишет однолетний односторонний контракт со столичным клубом.
В прошлом сезоне Милано выступал за «Анахайм». За «уток» форвард провёл 66 матчей, в которых набрал 34 очка — забил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Показатель полезности составил «-9». Всего в НХЛ на счету нападающего 197 матчей в регулярных чемпионатах, в которых Милано набрал 81 (36+45) очко.
Милано стал автором одного из лучших голов прошлого сезона в матче с «Баффало», с передачи из-за ворот Тревора Зеграса.
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