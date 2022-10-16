Дмитрий Орлов мощным силовым приёмом уложил на лёд капитана «Монреаля»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов в сегодняшнем матче с «Монреалем» провёл эффектный силовой приём. От действий российского игрока обороны пострадал капитан «Монреаля» Ник Судзуки.

Орлов встретил оппонента в средней зоне, проведя чистый силовой приём, от столкновения Судзуки упал на спину.

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«Вашингтон» одержал победу в матче со счётом 3:1. Эта виктория стала первой для столичной команды в сезоне-2022/2023 НХЛ. Орлов провёл на льду 21 минуту и 26 секунд, заработав показатель полезности «-1». На счету российского защитника четыре силовых приёма и два заблокированных броска. Результативными баллами игрок обороны не отметился.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашнем льду с «Ванкувером» 18 октября.