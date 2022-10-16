«Я всегда готов». Самсонов — о неожиданном выходе стартовым вратарём в матче с «Оттавой»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал неожиданный выход на лёд с первых минут матча с «Оттавой». Россиянин заменил травмированного вратаря Мэтта Мюррея, о повреждении которого стало известно перед матчем.

«Это хоккей, иногда случаются плохие ситуации в команде, но я всегда готов. На днях у меня была тяжёлая тренировка, и неважно, что происходит, просто будь готов выйти на лёд в любой момент», — приводит слова голкипера официальный сайт НХЛ.

28-летний канадский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мюррей получил травму мышцы бедра и пропустит не менее четырёх недель. После его повреждения клубу пришлось вызвать шведа Эрика Челльгрена из выступающего в АХЛ фарм-клуба «Торонто Марлис» в качестве дублёра Ильи Самсонова.