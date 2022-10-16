«Болельщикам надо потерпеть». Тренер «Ак Барса» — о серии поражений казанского клуба

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о серии из пяти поражений казанского клуба.

«Как ни крути, в первую очередь все смотрят на результат. У нас в команде нет равнодушных. Всех не устраивает та ситуация, в которой находимся. Выход только один – болельщикам надо потерпеть, а нам надо переломить игру, встать на позитивные рельсы.

Все всё прекрасно понимают. Каждая команда сейчас играет приблизительно в один и тот же хоккей, каждый разбирает соперника, делает какие-то свои вещи. Нам надо хладнокровнее относиться к голевым моментам, которых мы создаём достаточно много. Как только переломим эту неудачную полосу, всё будет хорошо.

Силы тратятся всегда. Другое дело, когда есть победная серия, силы быстрее восстанавливаются. Когда выигрываешь, у тебя более позитивные эмоции. Надо сейчас настраиваться на каждого соперника. Необходимо сделать этот шаг, почувствовать уверенность, сбросить этот груз и начать получать удовольствие от хоккея», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Сегодня, 16 октября, «Ак Барс» проведёт гостевой матч с «Трактором». Начало — в 14:30 мск.