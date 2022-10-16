Форвард «Миннесоты»: нельзя рассчитывать на победу, пропуская 14 голов в двух матчах

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло остался недоволен действиями своей команды в обороне в матче с «Лос-Анджелесом» (6:7). За два стартовых матча сезона-2022/2023 «дикари» пропустили 14 шайб.
«У меня действительно нет слов. Нельзя рассчитывать на победу, если пропускаешь 14 голов в двух играх. Иногда мы играем в обороне, как будто мы юношеская команда. Это касается всей команды.
Так играть нельзя. Наш менталитет в прошлом году заключался в том, чтобы хорошо и жёстко играть в обороне. Пока в новом сезоне мы этого не видим. Здорово, что мы сражались и сумели вернуться в игру по ходу матча. Я должен отдать должное парням, мы показали командный дух. Но этого оказалось недостаточно для победы», — цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ.
«Миннесота» по ходу матча отыграла отставание в три шайбы, однако в середине третьего периода при равном счёте пропустила победную шайбу от Адриана Кемпе. На старте сезона «дикари» проиграли оба матча с общим счётом 9:14.
- 16 октября 2022
-
13:35
-
13:13
-
12:45
-
12:11
-
11:48
-
11:37
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
10:12
-
10:03
-
09:50
-
09:29
-
09:11
-
08:40
-
07:54
-
07:06
-
06:03
-
05:37
-
04:46
-
04:44
-
03:57
-
03:00
-
02:50
-
01:52
-
01:25
- 15 октября 2022
-
23:49
-
23:25
-
22:57
-
22:52
-
22:42
-
22:08
-
21:58
-
21:43
-
21:14