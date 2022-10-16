Форвард «Миннесоты»: нельзя рассчитывать на победу, пропуская 14 голов в двух матчах

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло остался недоволен действиями своей команды в обороне в матче с «Лос-Анджелесом» (6:7). За два стартовых матча сезона-2022/2023 «дикари» пропустили 14 шайб.

«У меня действительно нет слов. Нельзя рассчитывать на победу, если пропускаешь 14 голов в двух играх. Иногда мы играем в обороне, как будто мы юношеская команда. Это касается всей команды.

Так играть нельзя. Наш менталитет в прошлом году заключался в том, чтобы хорошо и жёстко играть в обороне. Пока в новом сезоне мы этого не видим. Здорово, что мы сражались и сумели вернуться в игру по ходу матча. Я должен отдать должное парням, мы показали командный дух. Но этого оказалось недостаточно для победы», — цитирует Цуккарелло официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» по ходу матча отыграла отставание в три шайбы, однако в середине третьего периода при равном счёте пропустила победную шайбу от Адриана Кемпе. На старте сезона «дикари» проиграли оба матча с общим счётом 9:14.