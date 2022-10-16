Плющев — об Овечкине: плохая лошадь начинает с галопа. Вся погоня за Гретцки впереди
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал неудачный старт сезона НХЛ в исполнении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард набрал одно очко за три проведённых матча, не отметившись голом.
«Сезон только начался. Плохая лошадь начинает с галопа, как говорится. Думаю, всё у Овечкина впереди. Александр опытный игрок, знает, как себя подготовить на весь сезон, который длинный. Поэтому погоня за рекордом Гретцки ещё впереди», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
На счету Овечкина в данный момент 780 голов, российский нападающий отстаёт от Гретцки на 114 шайб. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней площадке 18 октября с «Ванкувером».
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