Овечкин не забил в пустые ворота на последней минуте матча с «Монреалем»

Сегодня прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Монреалем». Победу в матче одержали «Кэпиталз» со счётом 3:1.

За пару минут до конца третьего периода гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, пытаясь отыграть отставание в две шайбы. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин бросал по пустым воротам с центра площадки, но шайба после его броска попала в штангу.

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Напомним, Овечкин в текущем сезоне ещё не отмечался голом. За три проведённых матча на счету российского нападающего одно очко за результативную передачу на Ти Джея Оши в большинстве. На счету Овечкина в данный момент 780 голов в НХЛ, российский нападающий отстаёт от Гретцки на 114 шайб. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней площадке 18 октября с «Ванкувером».