Герсонский: главный тренер, только завершивший карьеру игрока — это почти всегда провал

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский обсудил тенденцию, когда главных тренеров назначают, едва они завершат карьеру игрока.

«Чтобы грамотно построить тренировочный процесс, нужно понимать, для чего нужно каждое конкретное упражнение, какую нагрузку оно даёт спортсменам. Но разобраться в этом не так просто, особенно с учётом того, что тренерами в большей степени становятся бывшие хоккеисты. Естественно, у них времени на то, чтобы учиться в институте, практически нет. Но у них есть опыт, который они получили в бытность игроком. Они знают, какое упражнение тяжёлое, а какое — лёгкое. Но конкретики, насколько лёгкое или тяжёлое, не понимают. И если хоккеист, закончивший карьеру, сразу становится главным тренером, то это, считайте, практически гарантированный провал, особенно если у него нет специализированного тренера по физподготовке, который разбирается в процессе.

Это сейчас действительно считается модным. Но при этом получается, что миллионами долларов, которые вливаются в клуб, начинает управлять тренер, у которого нет опыта. Это будут деньги на ветер. А что об этом подумает хозяин клуба? Если бы это были мои деньги, я бы, наверное, так ими не распоряжался. Каждый тренер должен пройти свой этап подготовки, шаг за шагом, от лиги к лиге, пробиться, завоевать спортивным принципом место, которое позволит показать ему свои лучшие качества. Вот это естественный процесс развития тренера», — приводит слова Герсонского Betonmobile.ru.