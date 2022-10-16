Вратарь «Миннесоты» Флёри рассказал, почему его освистали болельщики «дикарей»

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал неудачную игру в матче с «Лос-Анджелесом» (6:7). Голкипер пропустил четыре шайбы за первый период и был заменён в перерыве. Когда вратарь уходил на перерыв, болельщики команды неодобрительно свистели, разочарованные игрой Флёри.

«Я их не виню. Я бы на их месте тоже освистал себя. Моя игра была плоха. Мне жаль болельщиков. Мне жалко товарищей по команде. Я должен быть лучше. Мне надо активизироваться и дать нашей команде шанс на победу.

Я пропустил несколько сложных шайб. Тем не менее я должен был сделать несколько сейвов. Особенно глупой получилась четвёртая шайба», — цитирует голкипера The Athletic.

Флёри пропустил шайбу в концовке первого периода, не сумев справиться с открытым броском от синей линии Алекса Иафалло.

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«Миннесота» по ходу матча отыграла отставание в три шайбы, однако в середине третьего периода при равном счёте пропустила победную шайбу от Адриана Кемпе. На старте сезона «дикари» проиграли оба матча с общим счётом 9:14.